Крушение снова спихнули на Россию

В Голландии обнародовали новую версию крушения малайзийского лайнера, на борту которого погибло 298 человек. Местные журналисты упрямо верят, что они докопались до истины.

По их мнению, российскую вину за сбитый лайнер пытались скрыть публикации российских пропагандистов, с помощью которых "обрабатывались" читатели и пользователи Сети. Агентство интернет-исследований, штаб-квартира которого находится в Санкт-Петербурге, в первые дни после трагедии якобы опубликовало более 65 тыс. твитов с нападками на Украину.

К такому выводу пришли сотрудники голландского журнала De Groene Amsterdammer, проштудировав 9 млн публикаций объекта для изучения в Twitter. По данным издания, "интернет-тролли" вбросили почти 41 тыс. сообщений с хештегами #КиевСбилБоинг, #КиевПровокация и #КиевСкажиПравду. Их начали выкладывать через 40 мин после катастрофы, утверждают "исследователи".

Агитация, пишет журнал, продолжилась на следующий день, когда Всемирную паутину заполонили без малого 25 тыс. твитов "фабрики". Затем распространители информации приутихли. А записи с хештегами и вовсе не появлялись после 19 июля 2014 г., когда произошла трагедия рейса МН17.

Малайзийский "Боинг" был сбит в небе над Донбассом. Дело расследует совместная группа без российских специалистов. Точка в запутанной истории до сих пор не поставлена из-за властей Нидерландов, заявила на прошлой неделе спикер МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, они покрывают Киев, пытаясь приписать вину Москве.

В прошлом году были обнародованы промежуточные данные, согласно которым самолет сбила ракета Курской бригады. В российском Минобороны назвали версию надуманной, предоставив соответствующие доказательства.