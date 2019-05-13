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Это шок: найдена причина исчезновения малайзийского "Боинга"

Фото: www.globallookpress.com
Самолет погубил находившийся на борту груз

Американский пилот и радиоинженер Брюс Робертсон заявил, что разгадал тайну исчезнувшего 5 лет назад над Индийским океаном рейса МН370.

По мнению Робертсона, малайзийский "Боинг" погубили литиевые батареи весом более 200 кг, которые находились в багажном отсеке лайнера. Инженер считает, что из-за трагической случайности они загорелись, и ядовитый дым отравил всех пассажиров и членов экипажа исчезнувшего самолета.

Командир экипажа Захари Шах пытался спасти самолет, и именно этим объясняется его разворот и уход с намеченного курса.Однако маневр Шаха не привел к успеху – все, кто находился на борту обреченного лайнера, погибли.

При этом Робертсон считает, что власти искали самолет на слишком большом расстоянии от места его крушения. Однако специалисты команды, которая занимается в авиакомпании "Малайзийские авиалинии" поиском пропавшего рейса МН370, считают, что это весьма предложенное американским инженером объяснение "совершенно невероятно", сообщает Express. В худшем случае эти батареи могли вызвать короткое замыкание или пожар, подчеркнули в авиакомпании.

"Боинг-777" вылетел 8 марта 2014 г. из Куала-Лумпур в Пекин и исчез с радаров наземных служб примерно через 40 минут полета. Основную часть обломков лайнера так и не нашли, 239 человек – пассажиры и члены экипажа – были признаны погибшими.

Валентина МАЙОРОВА
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