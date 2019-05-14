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Следствие по МН-17 продолжат после признания Россией своей вины

Фото: www.globallookpress.com
Когда в дело вмешивается политика, до правды добраться трудно

Нидерланды и Австралия готовы удовлетворить желание России участвовать в расследовании катастрофы самолета в Донбассе в 2014 году. Но для этого Москва должна признать себя виновной в крушении "Боинга" в Донбассе и выплатить компенсации родственникам погибших. Об этом пишет немецкое издание Heise.

Автор отмечает, что объединенная следственная группа, в составе которой под управлением генпрокурора Нидерландов работают представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, еще в прошлом году обнародовала предварительный вывод о том, что в катастрофе виновата Россия. Что это из ее ЗКР "Бук", предоставленного ополченцам на востоке Украины, был сбит самолет. Однако четких доказательств не представили, а в Москве показанные снимки сразу назвали смонтированными.

Интересно, что правительства Бельгии и Малайзии не присоединились к обвинениям, а вот Нидерланды и Австралия начали регулярно повторять выводы группы, не обращая внимания на несостыковки и не рассматривая даже возможность, что виновной в трагедии может оказаться Украина.

Фото: www.globallookpress.com

Сейчас Москва согласилась на переговоры по делу о гибели МН-17, но на условиях непредвзятости и отсутствия голословных обвинений. Следствие же застопорилось.  Голландцы в нем не заинтересованы, они всеми путями выводят из-под удара Киев и для этого настаивают на виновности Москвы, пишет немецкое издание.

Рейс МН-17 "Малайзийских авиалиний" потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. В катастрофе погибли 298 граждан 10 государств.

Николай ВИКТОРОВ
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