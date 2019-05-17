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Пропавший малайзийский "Боинг" засекли российские спутники

Фото: www.globallookpress.com
В деле появился новый поворот

Информация о том, что обломки затонувшего лайнера МН370 видели в водах Бенгальского залива Индийского океана, неожиданно подтвердилась. Помочь найти их могут данные, полученные с российских спутниковых систем наблюдения.

Раджа Латиф, летевшая в тот же день рейсом из Саудовской Аравии в Куала-Лумпур, заявила, что заметила пропавший самолет неподалеку от Андаманских островов. По словам женщины, она не могла спать ночью и смотрела в иллюминатор. Ей показалось, что на воде она увидела что-то похожее на крыло и хвост самолета. 

Эксперт Андре Милн, занимающийся поисками исчезнувшего рейса, считает, что может подтвердить слова миссис Латиф с помощью спутниковых данных, полученных российским военным спутником ELINT.

Впрочем, пилоты сомневаются, что с той высоты, на которой летел самолет свидетеля, можно было рассмотреть обломки пропавшего "Боинга". По словам самой миссис Латиф, власти не восприняли всерьез ее информацию, сообщает Express.

"Боинг 777", вылетевший 8 марта 2014 г. из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров примерно через час после взлета. Обломки лайнера не были найдены, 239 человек, летевшие рейсом МН370, исчезли.

Валентина МАЙОРОВА
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