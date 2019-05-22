MH370 угнал украинский военный

Правда всплыла из-за неосторожности дочери угонщика

Среди 239 пассажиров рокового рейса MH370 находилась одна очень интересная персона – это бывший военнослужащий ВСУ Сергей Дейнека. Он мог сыграть ключевую роль в исчезновении "Боинга".

Эксперт CNN в области авиации Джефф Уайз полагает, что Дейнека участвовал в миссии по угону самолета. Подтверждение своей догадки он получил благодаря дочери украинского военного Лизе: девушка проболталась в соцсетях.

Внимание Уайза привлек пост Лизы на популярном сайте "Спрашивай.ру", опубликованный в ночь на 26 марта 2015 года, то есть через год после исчезновения MH370, на котором летел ее отец. Кто-то из пользователей спросил девушку, какие у нее планы на этот день.

"Она ответила: "Университет, затем ДР". В русском языке ДР – это аббревиатура для "дня рождения". Звучало так, будто она планирует отпраздновать день рождения своего отца (Сергей Дейнека родился 26 марта. – прим. "Утра"). Мне показалось это странным, поскольку он числился погибшим уже больше года",

– отметил Уайз.

Затем Лизу спросили, будет ли она отмечать день рождения отца вместе с ним. Та в ответ написала очень осторожно: "Смотря кто ты". Она как будто боялась сказать лишнего, да еще "не тому" человеку. В тот же день ей еще раз написали: "Как прошел др?". Лиза вновь замялась: "Я не хочу об этом говорить".

Позже пользователи соцсети обратили внимание на странные ответы Лизы и посчитали, что она что-то скрывает. Многие принялись даже открыто обвинять ее отца в том, что он каким-то образом замешан в пропаже MH370.

Уайз также привел в своей книге посты Лизы в соцсетях, опубликованных вскоре после исчезновения самолета. В них она говорила и про своего отца, утверждая, что он "жив и здоров" и "временно находится в незапланированной поездке". Впрочем, всем этим сообщениям может быть и вполне невинное объяснение, признает исследователь.

Эксперт не уточнил, как именно Дейнека участвовал в возможном угоне MH370. Он лишь отметил, что бывший украинский военный участвовал в миссии, которую якобы пыталась провернуть Россия, пишет The Sun.