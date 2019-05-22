Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

MH370 угнал украинский военный

Фото: commons.wikimedia.org/Laurent ERRERA (CC BY-SA 2.0)
Правда всплыла из-за неосторожности дочери угонщика

Среди 239 пассажиров рокового рейса MH370 находилась одна очень интересная персона – это бывший военнослужащий ВСУ Сергей Дейнека. Он мог сыграть ключевую роль в исчезновении "Боинга". 

Эксперт CNN в области авиации Джефф Уайз полагает, что Дейнека участвовал в миссии по угону самолета. Подтверждение своей догадки он получил благодаря дочери украинского военного Лизе: девушка проболталась в соцсетях.

Внимание Уайза привлек пост Лизы на популярном сайте "Спрашивай.ру", опубликованный в ночь на 26 марта 2015 года, то есть через год после исчезновения MH370, на котором летел ее отец. Кто-то из пользователей спросил девушку, какие у нее планы на этот день. 

"Она ответила:  "Университет, затем ДР". В русском языке ДР – это аббревиатура для "дня рождения". Звучало так, будто она планирует отпраздновать день рождения своего отца (Сергей Дейнека родился 26 марта. – прим. "Утра"). Мне показалось это странным, поскольку он числился погибшим уже больше года",

– отметил Уайз.

Затем Лизу спросили, будет ли она отмечать день рождения отца вместе с ним. Та в ответ написала очень осторожно: "Смотря кто ты". Она как будто боялась сказать лишнего, да еще "не тому" человеку. В тот же день ей еще раз написали: "Как прошел др?". Лиза вновь замялась: "Я не хочу об этом говорить".

Позже пользователи соцсети обратили внимание на странные ответы Лизы и посчитали, что она что-то скрывает. Многие принялись даже открыто обвинять ее отца в том, что он каким-то образом замешан в пропаже MH370. 

Уайз также привел в своей книге посты Лизы в соцсетях, опубликованных вскоре после исчезновения самолета. В них она говорила и про своего отца, утверждая, что он "жив и здоров" и "временно находится в незапланированной поездке". Впрочем, всем этим сообщениям может быть и вполне невинное объяснение, признает исследователь. 

Эксперт не уточнил, как именно Дейнека участвовал в возможном угоне MH370. Он лишь отметил, что бывший украинский военный участвовал в миссии, которую якобы пыталась провернуть Россия, пишет The Sun.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пожар и пострадавшие: на Крымском мосту разыгралась трагедия

На дороге внезапно вспыхнул бензовоз

Водили за нос: в тайне гибели группы Дятлова сделали неожиданное открытие

Доказательства, хранящиеся в уголовном деле, поставили под сомнение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей