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В Нидерландах назвали Украину возможным виновником падения малайзийского "Боинга"

Фото: www.globallookpress.com
Общественное мнение не поддержало евродепутата

Голландский политик Тьерри Боде заявил, что сомневается в том, что расследование Объединенной следственной группы (JIT) по катастрофе рейса МН17 является независимым.

Боде отметил, что Украина вполне может быть одним из виновников атаки на малайзийский "Боинг", сообщает RTL News. Он подчеркнул, что решение о том, кто несет ответственность за случившуюся 17 июля 2014 г. трагедию, должен решать суд. Однако уже сейчас многие политики считают Россию виновницей в катастрофы.  Боде также подчеркнул, что каждый раз, когда JIT публиковала свои выводы, Россия быстро отвечала, ставя под  сомнение независимость расследования  и  обращала внимание следствия на действия украинской стороны.

Родственники погибших заявили, что они шокированы заявлением Боде. Их поддержали многие политики и журналисты.

Рейс МН17 компании "Малайзийские авиалинии" потерпел крушение 5 лет назад в небе над Донбассом. Погибли 298 человек, находившиеся на борту. Киев обвинили в катастрофе ополченцев, однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволяли бы сбить лайнер на такой высоте.

Валентина МАЙОРОВА
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