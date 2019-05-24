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Поздно подняли тревогу: MH370 исчез раньше

Фото: www.globallookpress.com
О пропаже малайзийского "Боинга" стало известно несколько позже

Рейс MH370 пропал раньше, чем предполагалось, и это во многом предопределило его судьбу. 

Эксперт по авиации Джефф Уайз утверждает, что на радаре малазийских диспетчеров "Боинг" все еще значился, хотя к тому моменту получаемый с транспондера самолета сигнал уже пропал. Из-за этого диспетчеры не сразу поняли, что с лайнером что-то произошло.

Вероятно, MH370 оказался в "слепой зоне", которая находится в районе путевой точки IGARI. По словам Уайза, около этой точки довольно часто нарушается обмен навигационными данными между самолетом и диспетчерами. Как правило, это длится несколько минут, и поэтому на это обстоятельство могли обратить внимание не сразу. 

"Боинг" тогда уже должен был войти в воздушное пространство Вьетнама и связаться с местными диспетчерами, но этого не произошло.

"Только через 15 минут авиадиспетчеры в Ханое начали задумываться, почему MH370 не связался по радио, чтобы установить контакт", – отметил Уайз.

Они подняли тревогу и начали обзванивать другие станции управления воздушным движением в регионе, пытаясь выяснить, куда направился самолет. В течение следующих нескольких часов авиадиспетчеры звонили друг другу и авиакомпании Malaysia Airlines, но безрезультатно. Уже на рассвете MH370 был объявлен пропавшим без вести, пишет Daily Express.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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