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"Чтобы увидели": в деле о пропавшем малайзийском "Боинге" случился новый поворот

Фото: www.globallookpress.com
Специалист объяснил загадочное передвижение лайнера

Авиаэксперт Джефф Уайз, написавший книгу об исчезновении рейса МН370, считает, что самолет мог быть угнан, и что похитители "хотели, чтобы о них узнали, но не в момент похищения, а позже".

Уайз отмечает, что траектория движения лайнера не совпадала с той, которую должны были бы выбрать угонщики, если бы хотели как можно скорее скрыться с радаров авиадиспетчеров. Сначала "Боинг" летел вдоль границы, которую просматривают военные радары разных стран, а затем внезапно вернулся в воздушное пространство Малайзии. Кроме того, сначала системы спутникового слежения на самолете были выключены, а заьем вновь включены, напоминает эксперт. 

Именно включенная связь между лайнером и британским спутником 3F1 позволила поисковикам отследить передвижения самолета на юг Индийского океана, напоминает Express. Уайз указывает, что никаких следов самолета нельзя было бы заметить, если бы спутниковая связь была отключена, а лайнер просто полетел бы в сторону Тихого океана.

"Как будто бы кто-то хотел, чтобы его увидели. Но не в реальном времени, а позже", - 

подчеркивает автор книги. По мнению Уайза, предполагаемые похитители могли поступить так, чтобы оставить за собой ложный след или чтобы наземные службы не подняли тревогу об исчезновении лайнера раньше времени.

"Боинг-777", летевший из столицы Малайзии Куала-Лумпур в Пекин, исчез с радаров примерно через час после взлета. Крупные обломки самолета до сих пор не найдены, 239 человек, летевшие в самолете, пропали без вести.

Валентина МАЙОРОВА
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