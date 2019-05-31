Правда об авиакатастрофе утаивается

Нидерланды преследуют политические цели, обвиняя Россию в причастности к падению "Боинга" на Украине в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. По его мнению, излишняя политизация дела мешает честному расследованию.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", – указал премьер.

Он подчеркнул, что обвинения слишком серьезны, чтобы их делать голословно. Между тем, кроме заявлений со стороны Нидерландов, которые возглавляют международное расследование, ничего не предъявлено не только общественности, но даже малайзийскому правительству как потерпевшей стороне.

"Нужны сильные доказательства, показывающие, что ракета была пущена русскими. Ведь это также могли быть ополченцы на Украине, это могли быть украинские власти, потому что у них тоже есть такая же ракета", – приводит РИА "Новости" слова Мохамада со ссылкой на газету Malay Mail.

Впрочем, за желание быть беспристрастными и справедливыми малайзийцы уже поплатились. Их экспертов без объяснения причин отстранили от расследования, и теперь они не обладают информацией в полной мере.

"С самого начала мы видим слишком много политики в этом. Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", – сделал вывод премьер.

"Боинг" Малайзийский авиалиний, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул 17 июля 2014 г. под Донецком. Погибли 298 человек.

Международная следственная группа заявила, что самолет был сбит ракетой из российского ЗРК "Бук". Москва категорически отвергла обвинения в причастности к крушению. К международному расследованию наша страна не допущена.