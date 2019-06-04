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"Такая тактика": Москва ответила Вашингтону на требование по делу МН17

Фото: www.globallookpress.com
В России, по просьбе Помпео, "отчитались" о расследовании трагедии

США, как обычно, вмешиваются не в свое дело, прокомментировал призыв американского госсекретаря Майка Помпео замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Какое отношение Вашингтон имеет к крушению Boeing-777 рейса МН17 в Донбассе и его расследованию, поинтересовался высокопоставленный дипломат, объяснив поведение Белого дома самой банальной привычкой.

"Это такая тактика американцев давать всем указания. Причем здесь США?",

– удивился Грушко, передает РИА "Новости". Замглавы МИД добавил, что в расследовании еще не поставлена точка, несмотря на то что об этом неоднократно сообщалось. Однако выводы, как потом выяснялось, были преждевременны.

"Наши претензии хорошо известны, о них мы уже говорили",

– освежил в памяти эту информацию представитель дипмиссии.

Ранее Помпео потребовал от России отчет о катастрофе июля 2014 года, напоминает URA.RU. По мнению американца, нашей стране не мешало бы более инициативно себя вести. Между тем российских специалистов не подпускают к работе международной следственной группы.

Boeing-777 следовал из Нидерландов в Малайзию, однако до места назначения не долетел. Он был сбит в небе над Донбассом. Трагедия, виновник которой почти за 5 лет так и не установлен, унесла 298 жизней. 

Ксения АНДРЕЕВА
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