Доброволец привез на Донбасс важный артефакт

Рассел Бентли с позывным Техас провел собственное расследование о крушении малайзийского самолета в июле 2014-го. На месте катастрофы американец, защищавший ДНР, нашел кусок обломок сбитого "Боинга".

На встрече, запись которого появилась в Youtube-канале EV_ZAY, в Музее воинской доблести Донбасса Бентли передал его директору Герману Владимирову этот исторический артефакт.

"Любой мало-мальски серьезный эксперт скажет вам, что, конечно, это сделала правительственная армия Украины, чтобы свалить вину на нас",

– сказал американец, под словом "нас" имея в виду ополченцев.

Бентли считает, что это историческое свидетельство необходимо хранить в безопасном месте, пока виновные в этой трагедии не предстанут перед справедливым судом.

Он также передал музею осколок стекла из кафе "Сепар", где в августе 2018-го убили Александра Захарченко, главу ДНР.

"Боинг" Малайзийских авиалиний, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли 298 человек. Международная следственная группа уверяет, что лайнер сбили российским ЗРК "Бук". Нидерланды обвиняют Москву в этой трагедии. Россия, которую не допустили до расследования, опровергала не раз эти обвинения. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад также считает, что Москва не причастна. О том, что лайнер сбила Украина, заявляли многие эксперты.