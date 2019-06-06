Свежие подробности в деле малайзийского "Боинга" привели к ожесточенным словесным баталиям

В журналистском сообществе вспыхнул скандал. Спровоцировала его появившаяся накануне информация о том, что аккурат в день крушения самолета вблизи места трагедии, в Ростовской области, были замечены порядка двух сотен российских военных.



"Всего?",

– иронично поинтересовался в своем микроблоге в Twitter телеведущий Владимир Соловьев. Он напомнил, что Ростов – это центр Южного Военного Округа. В этой связи возникает другой вопрос: куда подевались его гарнизоны.

Ведь ЮВО стоит на страже юга страны. Рассуждать о нескольких сотнях защитниках границы абсурдно, обращает внимание "Царьград".

Новость появилась в "Новой газете", ее подхватило "Эхо Москвы". На материл последнего ссылается известный интервьюер, для которого спор – дело привычное. Его слова не остались незамеченными, вызвав оживленное обсуждение в Сети. (Орфография и пунктуация авторские).

"Одно тупорье работает",

– рассудил пользователь компетентность сотрудников издания.

"Да как они посмели! Это же нарушение всех международных норм и правил! Явно недружественный шаг в сторону мирового сообщества! САНКЦИИ", – сострил другой.

"Остальные поехали Боинг сбивать. Очевидно же!", – подхватил третий.

Всего ?????? А куда делись части Южного Военного Округа? Ведь Ростов центр ЮВО. https://t.co/o8BYqyP6JU — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 6 июня 2019 г.

Что касается самого материала, то там утверждается, что за несколько дней до катастрофы военнослужащим выдали сухпайки на 5 суток, а 17 июля, "когда из установки ЗРК "Бук" был атакован рейс МН17", более 170 человек личного состава подразделений ПВО РФ "находились вблизи границы в Ростовской области".

Напомним, лайнер рейса МН17 был сбит почти 5 лет назад в небе над Донбассом. Трагедия унесла 298 жизней.



