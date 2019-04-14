"Боинг" MH370 сбили ракетой: найдены доказательства

Страшная правда была на поверхности

Таинственное исчезновение малайзийского "Боинга" до сих пор будоражит умы исследователей. Эксперты и конспирологи выдвигают все новые версии. Какие-то из них похожи на правду, другие – на грани фантастики.

Теперь же в Сети всплыли материалы, которые шокировали публику. Возможно, пропавший самолет сбили ракетой. Такая версия звучала и ранее, а сейчас появились доказательства, которые, вероятно, подкрепят эту теорию.

Американка Кэри Уолкер обнаружила снимки метеоспутника, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что в лайнер попала ракета. По ее словам, это безошибочно определяется на кадрах. Снимки кажутся нормальными только на первый взгляд, пишет Express.co.uk со ссылкой на исследовательницу. Однако более тщательное изучение показывает, что самолет подвергся сильному ракетному обстрелу буквально со всех сторон. Это случилось сразу после выхода из воздушного пространства Малайзии, уверена Уолкер.

Ранее американка руководила подразделением одного из крупных транспортных узлов в Штатах. Она годами просматривала спутниковые снимки. Опыт помог ей раскрыть правду.

Уолкер уверена, что обстрел вел целый флот кораблей и подводных лодок. При этом ракеты продолжали запускать даже после того, как "Боинг" MH370 рухнул. Это было похоже на попытку уничтожить большие обломки. Американка сделала неожиданное предположение. Возможно, лайнер сбили в рамках военных учений. По ее словам, она сообщила о своем открытии властям Малайзии, но ее проигнорировали.