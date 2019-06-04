Москву призвали к сотрудничеству в расследовании резонансного дела

Россия недостаточно активно помогает расследованию крушения малайзийского "Боинга" рейса МН17, которое случилось в небе над Донбассом в июле 2014 года.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью RTL. По его словам, Москва должна понять, что в ее интересах отчитаться о том, что случилось во время того трагического инцидента.

Госсекретарь также добавил, что США подержат Нидерланды в расследовании этой катастрофы. В конце мая премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе слишком политизировано. По его словам, Нидерланды возлагают ответственность за запуск ракеты, сбившей лайнер, на Россию, не имея для этого никаких оснований.

"Боинг 777" авиакомпании "Малайзийские авиалинии", летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 г. под Донецком. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, напоминает RT.





