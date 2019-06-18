Капитан малазийского "Боинга" МН370 использовал напарника для массового убийства

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Крушение лайнера, бесследно пропавшего пять лет назад в Международный женский день, задумал командир воздушного корабля Захари Ахмад Шах. Об этом поведал его близкий друг на основании собранных независимыми следователями доказательств.
По его версии, капитан самолета заблокировал своего 27-летнего напарника, второго пилота, а затем умышленно разбил "Боинг". При этом 57-летний Шах тщательно спланировал катастрофу. Но прежде – массовое убийство.
Он вполне мог надеть кислородную маску и снизить давление в салоне, что привело к гибели пассажиров и остальных членов экипажа. Отключение электросистемы и сброс давления можно отследить с помощью спутника.
Со слов друга известно, что летчик находился не в лучшей психологической форме и даже был эмоционально подавлен. У него не ладились отношения с женой. Шах охотно заводил интрижки на работе, изменяя супруге со стюардессами. Она, к слову, об этом знала.
Его знакомые вспоминали грустные глаза командира корабля, взгляд которых говорил об одиночестве. Он запомнился как отец двоих детей. Не исключено, что именно безысходность этого человека и привела к жуткой трагедии.
"Трудно примириться, что это произошло с человеком, которого я знал. Но это необходимый вывод",
– с горечью отметил товарищ командира корабля, передает The Atlantic.
Напомним, малайзийский "Боинг 777" пропал с радаров 8 марта 2014 года. Самолет направлялся из Куала-Лумпура в Пекин. Примерно через час после взлета связь с экипажем была потеряна. На борту самолета находилось 239 человек.
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