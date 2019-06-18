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За крушение МН-17 осудят больше четырех человек

Фото: www.globallookpress.com
Имена подозреваемых назовут 19 июня

Руководство российской армии будет объявлено в числе подозреваемых по делу о падении "Боинга" Малазийских авиалиний в Донбассе летом 2014 года. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Впрочем, по ее данным, Совместная следственная группа (ССГ) намерена придерживаться установленных процедур. То есть сначала будут обнародованы имена первых четырех подозреваемых, а дальше – дело техники.

"Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Нидерланды), который будет рассматривать это дело. … Но это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека", – отметила Зеркаль в интервью "Интерфаксу-Украина".

Фото: www.globallookpress.com

Пресс-конференция, на которой должны объявить имена первых подозреваемых, назначена на 19 июня. Но интереснее, по мнению Зеркаль, даже не это мероприятие, а ожидающаяся в ближайшее время презентация так называемой международной группы исследователей Bellingkat. У них, дескать, есть информация, добытая частным путем.

"Они всегда идут дальше, чем официальная группа расследования", – заявила Зеркаль.

МН-17 разбился в Донбассе 17 июня 2014 года. Все находящиеся на борту 298 человек погибли. Организованная для расследования ССГ позже объявила, что самолет был сбит их ЗРК "Бук", переданного Россией украинским ополченцам. Москва все обвинения отрицает и требует допустить своих специалистов к расследованию. 

Николай ВИКТОРОВ
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