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СМИ назвали "виновных" в крушении "Боинга" в Донбассе россиян

Фото: www.globallookpress.com
К "причастным" в трагедии добавили пару граждан Незалежной

Накануне официальной пресс-конференции по делу о гибели малайзийского лайнера "Боинг-777" летом 2014 г. в небе над Донбассом, которую должна дать Совместная следственная группа (JIT), в СМИ "утекла" информация с фамилиями якобы причастных к данной катастрофе россиян и украинцев. Особым усердием отметился голландский телеканал NOS, который и вытащил на всеобщее обозрение имена возможных виновников в пуске ракеты из ЗРК "Бук" по пассажирскому самолету над территорией охваченного вооруженным конфликтом Востока Украины.

Как следует из материала, среди подозреваемых называется командир базирующейся в Курске 53-й зенитно-ракетной бригады. Утверждается, что мужчина в 2014-ом якобы находился в составе конвоя, который перевозил "Бук". Именно из него, как считает расследователи из JIT, и был сбит "Боинг". Причем в статье указывается, что российскую военную колонну из 50 машин удалось проследить лишь до границы с Украиной.

Кроме того в списке подозреваемых значатся генерал-майор с позывным Хмурый и его заместитель, якобы руководившие российской разведгруппой из примерно аж в 300 человек, сформированной в том же 2014 г., и причастные к транспортировке ЗРК.

Фото: www.globallookpress.com

Ну и упоминается украинец, некто Иван Безъязыков. В статье говорится, что именно на показаниях этого гражданина, ранее служившего в ВСУ и сотрудничавшего с ополченцами, строится обвинение против россиян. Сейчас данный офицер находится под следствием за связь "с сепаратистами". 

Отмечается, что его опрашивали в 2016 г. в присутствии двух представителей JIT, в частности, давали прослушивать какие-то предполагаемые записи перехваченных переговоров "россиян". И украинец распознал голоса русских офицеров. Также ему показали какую-то фотографию с "повстанцами", на которой он тоже узнал одного из подозреваемых в крушении "Боинга" россиян.

"Однако, важные вопросы до сих пор остаются без ответа. Кто находился на установке "Бук" в то время, когда ракеты были выпущены по MH17? Кто отдал приказ стрелять? Возможно, совместная следственная группа сможет пролить свет на эти вопросы в среду", – пишет издание.

Официально имена якобы ответственны за гибель малайзийского лайнера в Донбассе должны назвать следователи в среду, 19 июня, на специальной пресс-конференции совместной следственной группы, сообщает телеканал "360". В ходе мероприятия они расскажут о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17". Перед брифингом будет проведена закрытая встреча для родственников жертв крушения.

Однако слитую голландцами информацию уже вовсю пиарят украинские СМИ. Комментаторы в Сети, правда, уже сомневаются в представленных материалах. Пользователи называют их фейком и задают вполне резонные вопрос: "Перехватили телефонный разговор спецподразделения, да?", "Итак,где ответы на вопросы:1.Почему был изменён маршрут и высота рейса?2.Почему не было закрыто небо в районе боевых действий?3.Где записи переговоров украинских диспетчеров?4.Где сами диспетчера?5.Почему малайская сторона не допущена до расследования и расшифровки черных ящиков?6.Где информация по движению ракеты,которая сбила Боинг и была отгружена в УССР ещё при СССР ?7.Как эта ракета могла оказаться на Буке,который "привезли" из России".

Напоминаем, в Международную совместную следственную группу (JIT) входят представители пяти стран – Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Boeing-777 компании Malaysian Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 г., погибли все 298 человек на борту.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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