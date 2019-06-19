На Украине назвали фейком заявления голландцев о крушении МН-17

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Полковник Вооруженных сил Украины Иван Безъязыков, подозреваемый в госизмене, не причастен к падению малайзийского "Боинга" в Донбассе. Об этом заявил его адвокат Виталий Тытыч. Он утверждает, что его подзащитный ранее общался с представителями Международной следственной группы (JIT) и развеял все их сомнения, поэтому сообщения о причастности Безъязыкова к преступлению – ложные.

Ранее в эфире голландского телеканала Nieuwsuur обнародовали имена людей, при участии которых якобы был сбит в июле 2014 г. Boeing 777 под Донецком. Помимо командира 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске, и некоего российского генерал-майора с позывным Хмурый, был назван и украинский подполковник Безъязыков. Утверждалось, что он перебежал на сторону ополченцев и помогал им.

"Это очевидный фейк", – заявил Тытыч в интервью "Громадскому".

По словам украинского адвоката, его подзащитный был в плену ополченцев, и попал туда лишь в августе 2014 г., то есть через месяц после катастрофы, передает "Царьград". Об этом Безъязыков уже сообщал на допросе JIT в 2016 г., а потом отвечал на уточняющие вопросы, и следователи по делу МН-17 ни в чем его не могут подозревать.

Международная следственная группа должна официально объявить имена подозреваемых в крушении самолета в Донбассе на специальной пресс-конференции 19 июня. Ранее JIT заявила, что "Боинг" был сбит ракетой из российского ЗРК "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам Донбасса.

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysian Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года.