В деле МН17 всплыло имя ополченца Донбасса

Список подозреваемых расширился

В трагической истории малайзийского "Боинга" появились новые сведения. В числе причастных к убийству 298 человек, именно столько было на борту самолета, который был сбит ракетой в небе над Донбассом, фигурирует ополченец Игорь Гиркин, он же "Стрелков".

По версии журналистов исследовательского интернет-издания Bellingcat, он был в курсе всех передвижений "Бука". Кроме того, в материале мелькает имя все того же генерала российской армии Сергея Дубинского, известного больше по позывному "Хмурый".

Ему приписывают ключевую роль во всей этой истории. Якобы он координировал перемещение ЗРК и, перепутав гражданский самолет с военным, отдал приказ о пуске ракеты.

Охранял установку на юге от Снежного, следует из отчета акул пера, подполковник в отставке ВС ФР Олег Пулатов ("Гюрза" и "Халиф"). Таким образом, список пополнился. Однако это далеко не все, кого подозревают британские "сыщики". Всего – 12 человек.

Между тем в ДНР опровергли данную информацию. Названные лица не только не соприкасались по службе, но даже географически находились далеко друг от друга, заверил донецкий политик Андрей Пургин.

"Никакого отношения к противовоздушной обороне они иметь не могли",

– цитирует его "Интерфакс".

В 2014-м Пургин был во главе Народного совета ДНР и ее первым вице-премьером.

Напомним, следователи международной группы сегодня, 19 июня, назовут четырех подозреваемых в крушении самолета, который разбился в 2014 году. Суд над ними состоится в марте 2020-го, сообщила родственница погибшего в катастрофе, передает РИА "Новости".