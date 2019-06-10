Катастрофу можно предотвратить лишь одним способом

Об очередных жертвах исчезновения следующего самолета сигнализировал авиаконструктор Аластер Розеншайн. По его словам, новая трагедия неминуема, если только специалисты не докопаются до истины в деле МН370.

Ведь крушение лайнера мог спровоцировать, например, неудачный ремонт. Чтобы впредь техработники не совершали подобные ошибки, "жизненно важно" выяснить, что же произошло на самом деле. Свое предупреждение конструктор ранее озвучил в интервью Channel 5, который подготовил фильм об одной из самых загадочных историй современности, пишет Express.

С Розеншайном согласен журналист Дэвид Лермаунт. В первую очередь, отметил он, владеть данной информацией необходимо представителям авиационной отрасли.

"Особенно, если это была техническая ошибка, мы хотим знать, что это было",

– заявил репортер.

Только эти знания обеспечат безопасное будущее. Благодаря им можно предотвратить новую катастрофу и успокоить правдой близких 239 погибших.

Напомним, малайзийский "Боинг 777" пропал с радаров 8 марта 2014 года. Самолет направлялся из Куала-Лумпура в Пекин. Примерно через час после взлета связь с экипажем была потеряна.

