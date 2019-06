После оглашения результатов расследования о крушении самолета в Донецкой области американские политики не смогли остаться в стороне. А как иначе, ведь наконец-то появился хороший повод, чтобы окатить ушатом желчи Россию.

Первым взял слово госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что все четверо, кого обвиняют в катастрофе малайзийского "Боинга", должны предстать перед служителями Фемиды. России, в свою очередь, политик посоветовал оказать содействие и всех упомянутых следствием отправить под суд.

"Мы призываем Россию уважать и придерживаться резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и обеспечить, чтобы все обвиняемые лица, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед правосудием",

– помпезно потребовал Помпео. Его обращение размещено на официальном сайте Госдепа.

Эстафету принял еще один сотрудник внешнеполитического ведомства. Спецпредставитель по Украине Курт Волкер указал на черствость Москвы и потребовал от нее участия в следственных действиях.

"России пора прекратить свою ложь вокруг уничтожения MH17 и прекратить свою бессердечную кампанию дезинформации",

– написал Волкер у себя в Twitter, напомнив также о резолюции. В целом, он повторил практически слово в слово своего шефа Помпео.

