Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад утверждает, что международные следователи изначально хотели обвинить Россию в катастрофе с "Боингом" MH17.
По его словам, специалисты так и не смогли установить до конца причины произошедшего.
"Мы недовольны, потому что с самого начала это (расследование) стало политическим вопросом касательно того, как обвинить Россию в противозаконных действиях",
– сказал Махатхир в интервью Bloomberg.
Политик подчеркнул, что все выводы по данному делу не подкреплены доказательствами вины Москвы.
Накануне на специально созванной пресс-конференции международная следственная группа назвала имена российских военнослужащих, причастных к катастрофе малайзийского Boeing МН17. В списке подозреваемых оказались генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, он же Стрелков, и украинец Леонид Харченко.
Российский полуостров избавляется от технологического старья
Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить