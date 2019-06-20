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Малайзийцы заступились за Россию в деле MH17

Фото: www.globallookpress.com
Обвинения против Москвы так и не подкрепили никакими доказательствами

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад утверждает, что международные следователи изначально хотели обвинить Россию в катастрофе с "Боингом" MH17.

По его словам, специалисты так и не смогли установить до конца причины произошедшего.

"Мы недовольны, потому что с самого начала это (расследование) стало политическим вопросом касательно того, как обвинить Россию в противозаконных действиях",

сказал Махатхир в интервью Bloomberg.

Политик подчеркнул, что все выводы по данному делу не подкреплены доказательствами вины Москвы.

Накануне на специально созванной пресс-конференции международная следственная группа назвала имена российских военнослужащих, причастных к катастрофе малайзийского Boeing МН17. В списке подозреваемых оказались генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, он же Стрелков, и украинец Леонид Харченко.

Фоторепортаж
"Всего?": новая информация о трагедии МН17 вызвала общественный резонанс
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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