Обвинения против Москвы так и не подкрепили никакими доказательствами

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад утверждает, что международные следователи изначально хотели обвинить Россию в катастрофе с "Боингом" MH17.

По его словам, специалисты так и не смогли установить до конца причины произошедшего.

"Мы недовольны, потому что с самого начала это (расследование) стало политическим вопросом касательно того, как обвинить Россию в противозаконных действиях",

– сказал Махатхир в интервью Bloomberg.

Политик подчеркнул, что все выводы по данному делу не подкреплены доказательствами вины Москвы.

Накануне на специально созванной пресс-конференции международная следственная группа назвала имена российских военнослужащих, причастных к катастрофе малайзийского Boeing МН17. В списке подозреваемых оказались генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, он же Стрелков, и украинец Леонид Харченко.