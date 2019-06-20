Самолет вылетел из Амстердама с бомбой на борту

На борту Boeing, который совершал рейс из Нидерландов в Малайзию и потерпел крушение в Донбассе, сработало взрывное устройство. Это служит доказательством того, что российские солдаты не стреляли по самолету. Об этом заявил член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов.



"Почему голландцы себя ведут так плохо, так необъективно в этой ситуации? Первый момент. Я уже имею достаточно объективные факты, однозначно говорящие о том, что самолет был взорван. А раз он взорван, значит, он взлетал с аэродрома Голландии (начиненным взрывчаткой). И значит голландцы несут полную ответственность, фактически, за этот инцидент – они допустили выпуск со своего аэродрома в небо заминированного самолет",

– заявил специалист в интервью "Царьграду".

По его словам, чтобы отвести от себя подозрения, нидерландская сторона так напирает на версию о том, что самолет был сбит выстрелом из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который привели в действие российские военные. Антипов также высказал предположение, что в спецоперации по подрыву лайнера "приняли активное участие США".

Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты "буквально в первые часы объявили, что у них есть снимки со спутника, где показана ракета, как она летит, откуда летит и так далее". "Никто за пять лет не видел этих снимков. То есть, если бы там, действительно, что-то было у них, это было бы уже давно показано", – резюмировал он.

Накануне Международная группа следователей назвала четырех человек, якобы причастных к крушению малайзийского самолета. В списке значатся генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.

Власти Малайзии назвали подобный вывод голословным утверждением и потребовали объективного расследования.