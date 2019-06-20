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Путин отказался признавать доклад о гибели "Боинга" над Донбассом

Фото: www.globallookpress.com
Кремль выразил сожаление о том, что Запад не хочет слышать российскую сторону

Представленные накануне международной следственной группой по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" летом 2014 года доказательства о якобы причастности к ней российских военнослужащих не устраивают Москву. Их, собственно доказательств, в докладе попросту нет. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин уже после проведения "Прямой линии", отвечая на соответствующий вопрос. Трансляцию пресс-подхода вел RT.

"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и что было представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, что там нет никаких доказательств", – сказал глава государства.

Президент напомнил, что у российской стороны есть своя версия той трагедии и она была представлена.

"Но, к сожалению, нас никто слушать не хочет", – отметил он.

Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com

По мнению Путина, если в данном деле не случится реального диалога, то и ответов на открытые вопросы не будет.

"Кто разрешил полеты над зоной боевых действий? Россия, что ли? Нет... Там много очень вопросов. А на них не отвечают... Просто назначили один раз и навсегда виновных, и все. Нас такой подход к расследованию не устраивает", – подчеркнул лидер РФ.

Ранее в четверг, 20 июня, резко раскритиковал заявления Совместной следственной группы по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014 г. премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир. Он утверждает, что данное расследование политически мотивированно и изначально было нацелено на обвинения в адрес России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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