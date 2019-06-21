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В деле о гибели "Боинга" Россия может пойти по ливийскому сценарию

Фото: www.globallookpress.com
Москве подсказали, на кого спихнуть ответственность за катастрофу над Донецком

В деле о якобы сбитом пассажирском самолете "Боинг 777" в небе над Донбассом летом 2014 г. нашли аналогию с терактом над Локерби в 1988-ом, в котором США обвинили официальные власти Ливии. Об этом пишет автор польского издания Rzeczpospolita, комментируя недавнюю пресс-конференцию международной совместной следственной группы, на которой были представлены первые подозреваемые в причастности к падению лайнера в полях под Донецком.

В МИД РФ, отмечается в статье, заявили, что целью следствия стала "дискредитация России", а представленные обвинения "не подкреплены доказательствами". Издание приводит цитату главы российского Центра военно-политических исследований при Московском государственном университете международных отношений Алексея Подберезкина, который раскритиковал выводы ССГ о связи некоторых наших офицеров с фигурировавшей в деле ракетой ЗРК "Бук".

"Кем был Игорь Стрелков? Сколько у офицера ФСБ общего с системой "Бук"? Столько же, как и с балетом. Это ерунда, продолжается мировая антироссийская пропагандистская кампания. Мы уже это проходили, когда Ирак обвинили в хранении химического оружия", – приводятся в статье слова Подберезкина.

Фото: www.globallookpress.com

И тут же автор вспоминает историю с трагедией над Локерби, когда из-за взрыва бомбы в багаже самолета "Боинг 727", направлявшегося из Лондона в Нью-Йорк 21 декабря 1988 г. погибли 270 человек. Лишь в 1999-ом ливийский диктатор Муаммар Кадафи выдал организаторов теракта, которые были офицерами разведки Ливии, но заявил, что "они не действовали по заказу ливийского государства". Тем самым, привел к отмене болезненных санкций ООН, пишет польское издание.

Отмечается, что Москва может воспользоваться этим же сценарием, чтобы избежать ответственности российского государства. РФ спишет все на отставных офицеров спецслужб, заявив, что они в Донбассе действовали самостоятельно.

"В дальнейшем они могут стать козлами отпущения, а Москва вымыть руки", – предположил свою версию украинский военный аналитик и бывший офицер разведки Алексей Арестович.

Он удивлен, почему в докладе международной группы не выдвинуты никакие подозрения командованию подразделению ВС РФ из Курска, которому якобы принадлежит "Бук", также фигурирующий в документах следствия.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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