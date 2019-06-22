Запад с самого начала прямо или косвенно обвинял Москву в случившемся, при этом не имея доказательств

Расследование дела о крушении Boeing на востоке Украины в 2014 году по-прежнему вызывает много вопросов и винить исключительно Москву в случившемся -– неправильно. Такое мнение выразила экс-посол Малайзии в Нидерландах Фаузи Таиб.

"Во-первых, ни один их четырех подозреваемых, названных ССГ, не был членом расчета зенитной ракетной установки, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing. Следователи так и не смогли установить, кто был в составе расчета и как подозреваемые связаны с ними, -– написала она в статье для издания New Straits Times.

По словам дипломата, нигде нет информации," с какой целью была запущена ракета, стало ли это случайным и преднамеренным выстрелом, направленным именно против малайзийского самолета либо же против любого гражданского".

Она также отметила, что в Киеве знали о ведущихся боевых действиях, но не предприняли ничего, чтобы обеспечить полную безопасность полета лайнера.

"Разве Украина в таком случае не является виновной в том, что заставила экипаж снизиться, направив лайнер непосредственно в зону конфликта", -– задается вопросом автор.

Поэтому, как подчеркнула Таиб, Малайзии важна правда, а не громкие обвинения Запада, "который с самого начала прямо или косвенно обвинял Москву в случившемся".

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил мнение, что международные следователи изначально хотели обвинить Россию в катастрофе с "Боингом" MH17.

Напомним, Boeing-777 компании Malaysian Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился под Донецком 17 июля 2014 года.