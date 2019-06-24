России поставили нелепое условие для возвращения в ПАСЕ

От Москвы требуют участия в расследовании крушения рейса MH17

Права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должны быть восстановлены только после того, как наша страна выполнит ряд условий, связанных с авиакатастрофой на востоке Украины в июле 2014 года. С таким требованием выступил фонд Stichting Vliegramp MH17, созданный для помощи родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777.



"Мы призываем вас, и делегацию Нидерландов в Парламентской ассамблее, и всю Ассамблею Совета Европы временно отложить восстановление права голоса Российской Федерации",

– говорится в письме главы фонда Пита Плоега, адресованном руководству ПАСЕ.

В настоящий вопрос европейские органы власти не имеют морального права рассматривать вопрос о восстановлении членства России в Совете Европы, говорится в заявлении фонда, которое приводит нидерландское издание Telegraaf. Для начала Россия должна дать согласие на сотрудничество с Советом безопасности Нидерландов и Международной следственной группой по расследовании катастрофы.

Фонд обвинил Россию в "распространении дезинформации" и "отсутствии ответственности". Такая страна, убеждены его представители, не может участвовать в работе уважающих себя организаций.

Сегодня в ПАСЕ будет решаться вопрос, сможет ли делегация из России вернуться к полноценной работе. Ранее глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает РИА "Новости".

Российскую делегацию лишили права голоса в организации в 2014 году. Спустя три года Москва приостановила выплаты взносов в бюджет Совета Европы. Из-за этого над Россией нависла угроза исключения из организации.

В мае 2019-го был принят документ, согласно которому все члены Совета Европы должны иметь равные права. Это открыло России дорогу по возвращению в ассамблею, однако окончательно конфликт еще не разрешен. В МИД РФ заявили, что наша страна согласится вернуться к работе и погасить задолженность, как только Совет Европы решит все вопросы, связанные с ограничениями в отношении России.