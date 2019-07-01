Украинские спецслужбы затеяли очередной спектакль

Сотрудники СБУ готовят информационную "бомбу" в деле рухнувшего летом 2014 года под Донецком малайзийского "Боинга", для чего украинский спецназ выкрал из подконтрольного ДНР города Снежное "бывшего начальника ПВО 1 Славянской бригады Цемаха Владимира Борисовича". Об этом пишет в своем Telegram-канале военкор "Комсомольской правды" Александр Коц со ссылкой на публикации украинских Сетей.

"Сообщается, что Цемах был накачан психотропными веществами и вывезен в инвалидной коляске через пункт пропуска "Марьинка". Если это действительно так, то скоро миру предъявят новые "доказательства" вины России", – отмечает российский журналист.

По его мнению, "обработанный препаратами человек на камеру скажет все, что ему напишут в СБУ".





Он напоминает, что по версии Киева в момент крушения МН-17 якобы стрелявший в него наш зенитно-ракетный комплекс находился именно в Снежном.

"Короче, помимо того, что российским Буком, как мы знаем из голландского доклада, командовали отставные офицеры, они еще и входили в прямое подчинение к начальнику ПВО Славянской бригады. Такое вот шапито на гусеницах. Только похищенному человеку сейчас явно не до смеха. Если он и вправду похищен", – подчеркнул Коц.

Ранее, 19 июня, международная группа следователей на специальном брифинге назвала четырех человек, которые подозреваются в причастности к гибели пассажирского самолета в небе над Донбассом в воюющей Украине. В Москве выводы следствия оценили как предвзятые и однобокие. Международную группу также раскритиковал и и весьма заинтересованный в истинном расследовании премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. По его словам, следствие изначально "стало политическим вопросом касательно того, как обвинить Россию в противозаконных действиях".