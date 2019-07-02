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Нашли другим способом: место падения MH370 случайно упустили из виду

Фото: www.globallookpress.com
Лайнер летел к Южному полюсу

Независимые эксперты под руководством авиационно-космического инженера Ричарда Годфрея исследовали сотни возможных воздушных путей, по которым мог следовать "Боинг" MH370 компании Malaysia Airlines, пропавший в 2014-м. Они обнаружили зону, куда мог упасть самолет и которую не исследовали раннее.

Ученые изучили южную часть Индийского океана с точностью, которую, по их словам, ранее не применяли, чтобы получить маршруты с небольшими отклонениями. Обнаруженные пути соответствовали данным о производительности Boeing 777-200ER, о запасе топлива, а также о спутниковой информации и метеорологической, полученной от Глобальной системы ассимиляции данных (GDAS).

В результате специалисты на основе режима управления, времени, долготы и широты и других параметров, пришли к выводу, что лайнер работал на автопилоте и после поворота на юг без участия экипажа летел дальше. "Боинг" направлялся к Южному полюсу через остров Суматра. Это, как передает портал Airline Ratings, говорит о том, что самолет либо упустили из виду в исследуемых ранее областях, либо он в какой-то момент выровнял полет и рухнул около этих обозначенных регионов. Эксперты также назвали точные координаты, где необходимо искать "Боинг".

Несмотря на то, что правительство Малайзии прекратило поиски лайнера, оно пообещало вернуться к ним, если появятся существенные доказательства того, что самолет нашли. Компания Ocean Infinity решила попытать счастья и хочет искать лайнер в новой зоне. 

MH370 следовал из Куала-Лумпура в Пекин, на борту самолета было 239 человек. Спустя час после взлета связь с экипажем была потеряна. 

Полина ИВАНОВА
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