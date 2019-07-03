На Путина надавили по поводу крушения МН17

Голландский премьер вывел российского лидера на диалог

Часть мероприятий состоявшегося в Японии саммита G20 была засекречена от широкой публики. В частности, под завесой тайны остались переговоры премьер-министра Нидерландов Марка Рютте с президентом РФ Владимиром Путиным. Как подтвердил Рютте, разговор носил конфиденциальный характер, поэтому раскрыть подробности он не может. Однако на тему встречи намекнул:

"Я поговорил с президентом Путиным о рейсе MH17. Для Нидерландов, а также для многих других стран это остаётся открытой раной", - цитирует Рютте RTL Nieuw.

Ранее Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой не входят представители России, объявила имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17, в числе которых трое россиян и один украинец. Суд должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.

Комментируя доклад ССГ, Путин отметил, что у Москвы своя точка зрения на происшествие, которую она обнародовала и привела доказательства, однако ее предпочли не принимать во внимание. Такой подход Россию не устраивает, передает RT.

Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. на территории Донецкой области Украины.