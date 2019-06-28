Мир замер: Путин и Трамп встретились на G20. LIVE

Саммит начался с конфуза президента США

В Осаке стартовали встречи G20, куда 28 июня прилетел Владимир Путин. Сразу же после совместного фотокола лидер россиян отправился на встречу с Дональдом Трампом. Как и ожидалось, главы государств обсудили многие стратегические вопросы.

9:45. Лидеры государств продолжат переговоры по контролю над вооружением.

9:36. Путин и Трамп подчеркнули, что налаживание отношений в интересах обеих стран, а также других государств.

9:34. Белый дом сообщил, что Путин и Трамп обсудили Сирию, Украину, Иран и Венесуэлу. Президенты готовы продолжить беседу по поводу современной модели системы контроля над вооружениями. По мнению Трампа, в эту систему необходимо включить Китай.

9:32. Источник рассказал РИА Новостям, что глава Белого дома за считанные минуты до начала встречи с президентом России уточнял у своей делегации темы, которые им необходимо было обговорить.

"Так мы будем говорить о контроле над вооружениями?" – переживал Трамп, которому утвердительно кивнул его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

9:29. Путин и Трамп завершили переговоры, которые длились 1,5 часа.

8:59. Трамп, по информации РИА Новостей, подчеркнул, что у них с Путиным есть темы, которые стоит обсудить, в том числе, разоружение и торговлю. Лидер США поблагодарил присутствовавших на открытой части встречи и отметил, что "рад быть с президентом Путиным".

"Я приветствую членов российской делегации, так и моей делегации. У нас будет очень интересная дискуссия. Есть много тем, которые мы обсудим, включая торговлю, разоружение, протекционизм и другие вопросы",

– заявил глава Белого дома, который надеется на "отличные" результаты встречи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщал, что согласованной повестки переговоров нет, а президенты сами решат, о чем пообщаться, что подтвердил и Трамп.

Путин и Трамп сели за переговоры на G20 pic.twitter.com/WsO9qkXOlN — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

8:50. Американские журналисты поспешили, как сообщает telegram-канал "Пул №3", первым делом поинтересоваться у Путина про "влияние" России на выборы президента США.

"Они спрашивают, вы сказали что-нибудь про вмешательство в выборы?" – сказала главе России сотрудница, переведя слова американцев.

Трамп отшутился и попросил Путина не "вмешиваться в выборы".

8:42. О встрече на полях G20 Путина и Трампа начали говорить за несколько дней до начала саммита. Помощник главы России Юрий Ушаков рассказывал, что беседа лидеров россиян и американцев может продлиться свыше 60 минут. Предполагалось, что президенты с участием команд обсудят стратегическую стабильность, двусторонние отношения, ситуации на Украине, в Иране и в других странах. Путин за два дня саммита проведет около десятка двусторонних встреч, в том числе с канцлером Германии, главами Турции, Франции и других государств, а также полноформатные переговоры с хозяином саммита G20, премьер-министром Японии Синдзо Абэ. У Трампа также будет насыщенный график.

Путин успеет поговорить и с Терезой Мэй. Уходящая со своего поста премьер-министр Великобритании намерена потребовать от президента России "передать правосудию" "отравителей" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

8:08. Президент США сразу же заявил, что ожидает от встречи "отличный результат". Об этом сообщает telegram-канал "Раньше всех ну почти". Как рассказала телеведущая Ольга Скабеева в своем telegram-канале, открытая часть беседы лидеров стран шла несколько минут, потом они отправились обсуждать насущные вопросы за закрытыми дверями.

Журналисты, присутствовавшие на открытой части переговоров Путина и Трампа, с трудом дождались окончания их вступительных слов. Лидеров двух стран было почти не слышно из-за гула работников СМИ, комментирующих слова президентов и ведущих прямые трансляции с разных гаджетов. Журналисты, передают РИА Новости, несмотря на просьбы сотрудников протокола, долго отказывались уходить и выкрикивали вопросы Путину и Трампу, которые в ответ лишь улыбались.

8:00. Владимир Путин прилетел в аэропорт Осаки, где его, по словам Ольги Скабеевой, встретили тепло со словами "Очень приятно" и традиционным японским синхронным поклоном.

После этого президент России разговорился с главой ЮАР Сирилом Рамафосом, из-за чего саммит начался с небольшим опозданием. Перед началом первого рабочего дня заседаний лидеры "большой двадцатки", как всегда, посетили церемонию фотографирования, отмечают РИА Новости. Путин и Трамп, который приобнял своего коллегу, смогли пообщаться "на ногах". Видео этого момента выложил telegram-канал "360".

Тем временем Трамп успел оконфузиться на встрече с G20. Вместо традиционного рукопожатия глава Белого дома кулаком одновременно поприветствовал премьер-министра Японии Синдзо Абэ и индийского лидера Нарендру Моди, которые не растерялись и повторили его жест.