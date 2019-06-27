Президент США с запасом выделил время на беседу с российским коллегой

Глава России Владимир Путин и лидер американцев Дональд Трамп встретятся в Осаке на саммите G20 уже в пятницу, 28 июня. Как и ожидалось, президенты начнут обсуждать все насущные вопросы в 14:00 дня по местному времени (в 8 утра по Москве). Точное время подтвердила пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран обсудят не только двусторонние отношения, но и ситуации на Украине, в Иране и в Венесуэле, а также контроль над вооружением и даже "вмешательство" в выборы.

По информации агентства РИА ФАН, предполагается, что Путин и Трамп будут разговаривать около часа. Ведь их встреча начнется сразу же после первого заседания саммита, а в 15:00 в Японии стартует второе. Президент США, вероятно, не уделит столько же внимания другим главам государств, как российскому. Так, беседа с саудовским наследным принцем Муххамедом ибн Салманом Аль Судом будет длиться всего 15 минут, передают РИА Новости.

Трамп также встретится, как отмечает издание "СвободнаяПресса", с председателем КНР Си Цзиньпиом, с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Как подчеркивает телеканал "360", Трамп, который уже прилетел в Осаку, ждет "хорошего разговора" с Путиным. Встречу глав государств ждут с нетерпением многие, в том числе и телеведущая Ольга Скабеева, которая в своем telegram-канале сообщила, что "до встречи с Путиным - сутки". Ранее Москва уже раскрывала детали переговоров.