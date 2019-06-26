Американская сторона выбрала место для разговора глав государств

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны встретиться в японской Осаке 28 июня после завершения первого заседания саммита G20. Лидеры обеих стран обсудят целый спектр тем – от ситуации в Сирии до иранской проблемы. Об этом журналистам сегодня рассказал помощник главы России Юрий Ушаков.



По его словам, встреча намечена после рабочего завтрака (первого заседания), приблизительно в два часа дня. Поскольку в три часа назначено второе заседание саммита, можно предположить, что разговор Путина и Трампа не может продлиться свыше 60 минут.

"Примерно так, как получится – трудно сказать... Я не знаю, это зависит от лидеров исключительно. Но, как я сказал, наш руководитель имеет в виду выступить на втором заседании, так что он будет участвовать в нем", – цитирует РИА "Новости" Ушакова.

Также он заметил, что беседа состоится в одном из помещений зоны переговоров для лидеров. Помощник Путина уточнил, что это место выбрала американская сторона.





Журналисты поинтересовались, будет ли встреча проходить тет-а-тет или президенты не останутся один на один, как это было в июле прошлого года в Хельсинки.

"С участием команд. Я пока не буду этого делать (говорить о составе участников встречи – ред.). В присутствии четырех-пяти сопровождающих лиц с обеих сторон",– подчеркнул Ушаков.

Кроме того, он назвал предполагаемые темы разговора: "и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты – тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее".

Напомним, до предстоящей встречи в Японии Путин и Трамп общались 16 июля в Хельсинки, 11 ноября в Париже, 1 декабря в Буэнос-Айресе. Помимо этого за два года президенты провели 10 телефонных разговоров, последний из которых прошел в начале мая.

