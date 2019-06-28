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Трамп оконфузился на саммите G20

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Американский лидер совершил тройное рукопожатие

Дональд Трамп на встрече с G20  в японской Осаке умудрился одновременно поздороваться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и индийским лидером Нарендрой Моди.

Для этого ему пришлось вместо традиционного рукопожатия поприветствовать политиков сжатым кулаком. На полях саммита Трамп, Абэ и Моди позировали фотографам, которые попросили их пожать друг другу руки.

После секундного замешательства президент США протянул коллегам сжатую в кулак правую руку, после чего премьеры Индии и Японии, смеясь, повторили его жест. 

"Пожать руки… А кто должен пожимать первым?" -

цитирует Трампа РИА "Новости"

Видеозапись с саммита  есть на сайте телеканала C-SPAN. Встреча лидеров "большой двадцатки" проходит в японском городе Осака 28 и 29 июня.

В настоящее время на полях саммита идут переговоры между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом.

Валентина МАЙОРОВА
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