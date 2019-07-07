Ключ к разгадке: всплыли новые данные о пропавшем Boeing MH370

Самолет захватил безбилетник

Появилась новая версия случившегося с пассажирским лайнером.

"Боинг" мог угнать злоумышленник, который пробрался на борт заранее, планируя захватить и уничтожить воздушное судно. Такое мнение высказал эксперт по авиабезопасности Тим Термини. Об этом пишет американская газета The New York Post.

Сама версия о том, что малайзийский "Боинг" угнали, озвучивалась и ранее. Однако тогда специалисты предполагали, что это мог сделать кто-то из пассажиров или даже пилот. Один из исследователей даже заявил, что самолет мог похитить русский.

На сегодняшний день эксперты обсуждают четыре сценария, по которым могли развиваться события, считает Термини. Это захват лайнера пассажиром, угон кем-то из членов экипажа, преступник, который заранее проник в самолет, либо взлом системы управления хакерами.

"Боинг" 777 летел из Куала-Лумпура в Пекин. На борту было 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет пропал с радаров через час после взлета. Трагедия случилась пять лет назад, однако до сих пор доподлинно неизвестно, что же произошло с пассажирским лайнером.