Амстердам намерен добиться своего и продолжит давить на Москву

Нидерланды намерены найти способ, который позволит заставить Москву экстрадировать трех граждан России, обвиненных в причастности к трагедии сбитого над Донецком "Боинга-777" в 2014-м. Об этом заявил посол Нидерландов на Украине Эдуард Хукс.

Дипломат стал героем программы "Евроинтеграторы" телеканала "Обозреватель". В выпуске ведущая передачи Татьяна Попова поинтересовалась у Хукса, почему его страна остановилась на том, что "вычислила" тех, "кто ответственен за сбитый самолет". Украинку волновал вопрос, почему голландцы не стали искать людей, которые якобы давали военным "приказы работать на территории Восточной Украины".

Хукс подчеркнул, что подозреваемые служили на стороне "сепаратистов" и трое из них – россияне, проживающие, соответственно, на территории РФ. Поэтому, по словам посла, Амстердам обратится к Москве, чтобы власти экстрадировали их в Нидерланды. Он добавил, что между двумя странами на данный момент нет двустороннего соглашения по подобной процедуре.

"Вы упомянули о продолжении расследования, оно будет продолжаться, и можно ожидать, что подозреваемых будет обнаружено больше на следующем этапе",

– заявил Хукс, обращаясь к Поповой.

В конце июня международная группа следователей назвала имена четырех военных, которые якобы причастны к гибели 298 человек, находившихся в самолете MH17. Группа посчитала, что данные России о том, что фигурирующая в расследовании ракета ЗРК "Бук" принадлежала ВСУ, неубедительны. Как сообщил голландский прокурор Фред Вестербеке, подозреваемыми оказались генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, он же Стрелков, и украинец Леонид Харченко. Этих людей объявили в международный розыск.

В марте 2020-го в Нидерландах над ними пройдет суд, даже если подозреваемые не явятся на заседание. В Москве назвали эти обвинения голословными. В МИД страны отмечали, что сожалеют по поводу результатов работы ССГ, который так и не предоставил ни одного конкретного доказательства причастности россиян к этой авиакатастрофе.

В Малайзии также не признали выводов следователей, отметив, что требуют честного расследования. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад говорил о том, что международные следователи изначально хотели обвинить Россию в крушении MH17.