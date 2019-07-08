Судебное разбирательство запланировано на весну 2020 года

Киев анонсировал передачу уголовного дела по крушению малайзийского пассажирского самолета "Боинг" рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 г. в Амстердам. Об этом сообщил сегодня в соцсети замминистра юстиции Незалежной Сергей Петухов.

"Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбитого Boeing-777 МН-17. Сегодня соглашение уже действует – Нидерланды начали по нему процедуру передачи уголовного производства с Украины", – написал Петухов в Facebook.

Также украинский чиновник, что развитие расследования "станет еще более важным" на стадии судебного разбирательства, запланированного на начало марта следующего года.

Пан Петухов заметил, что именно он готовил целых два года соглашение. По его словам, заинтересованные стороны провели более 20 рабочих встреч по несколько дней каждая в Киеве, Гааге, Брюсселе и Канберре. Украинец с гордостью расписал нюансы того, как он во главе украинской делегацией торопился в столицу Эстонии из главного города Латвии на подписание важного документа 7 июля 2017-го.





"Мой рейс AirBaltic задержали, поэтому я не успел в Риге пересесть на самолет в Таллин. Туда меня и еще 8 человек отправили минибусе. А значит я мог только сидеть на телефоне и координировать детали и логистику подписания, наблюдая балтийские пейзажи из окна в течение 5 часов путешествия", – живописал пан Петухов.

Ранее посол Нидерландов на Украине Эдуард Хукс в интервью местному телеканалу рассказал, что Амстердам намерен обратиться к Москве, чтобы российские власти экстрадировали проходящих по делу граждан РФ в Королевство. При этом подчеркнул, что между двумя нашими странами на сегодняшний момент нет двустороннего соглашения по подобной процедуре.

На прошлой же неделе стало известно о спецоперации силовиков СБУ на подконтрольной Донецку территории, во время которой был насильно вывезен в Киев бывший боец ополчения ДНР Владимир Цемах. Украинские СМИ связывают службу дончанина с гибелью лайнера.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 г. в Донецкой области в районе, где тогда шли бои. На борту находились 298 человек, все они погибли.