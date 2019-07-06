Новый спектакль СБУ: вскрылась "сенсация" по делу гибели "Боинга" над Донбассом

Киев, как и предполагалось, пытается сделать крайней Москву и не гнушается любых методов

После похищения украинскими силовиками экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, Киев представил "доказательства" вины России в гибели малайзийского пассажирского лайнера МН-17 в небе над Донбассом летом 2014 года.

Находясь по арестом, Цемах признался, что он якобы прятал ракетный комплекс "Бук", из которого и был сбит МН-17.

"Я этого пацана вытаскивал, я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал и где я его забирал", – цитирует "Обозреватель" говорящего на камеру (не исключено, что под диктовку) бывшего ополченца.

Стоит отметить, что с момента задержания Цемаха спецназовцами подобный сценарий развития событий был предсказан военкором "Комсомольской правды" Александром Коцем. По его словам, "обработанный препаратами человек на камеру скажет все, что ему напишут в СБУ".

Напомним,19 июня международная группа следователей назвала четырех человек, подозревающихся в причастности к гибели лайнера в небе над Донбассом. В Москве подобные выводы расценили как предвзятые и однобокие. Международную группу подверг критике и весьма заинтересованный в честном расследовании. Впрочем, Киев все равно ищет ходы, чтобы сделать виноватой российскую сторону.



