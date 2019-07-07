В Незалежной празднуют первую поставку американской нефти

Вопрос о цене черного золота, закупленного у друзей из США, при этом ушел на задний план.

Украинцы не упустят возможности оповестить всех о том, что сделали шаг к избавлению от энергозависимости от России. Такое мнение выразил член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич.

"Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов",

– отметил он в своем Facebook, добавив, что о цене этой независимости Киев пока умалчивает.

Напомним, ранее стало известно, что в одесском порту разгружают первую в истории Незалежной партию американской нефти. Об этом сообщила пресс-служба гавани. 75 тысяч тонн черного золота доставил танкер Wisdom Venture. Сырье отправят по нефтепроводу Одесса – Кременчуг для переработки на Кременчугском НПЗ.

В апреле Россия ввела санкции против Украины в ответ на ряд торговых ограничений. В частности, с 1 июня власти запретили поставку в Незалежную нефти и нефтепродуктов. Ввозить их в страну можно только по спецразрешениям.