Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Заплатили высокую цену: энергозависимости Украины от России "приходит конец"

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Всю страну в ноздрю загонит": оскандалившемуся Зеленскому грозят импичментом
В Незалежной празднуют первую поставку американской нефти

Вопрос о цене черного золота, закупленного у друзей из США, при этом ушел на задний план.

Украинцы не упустят возможности оповестить всех о том, что сделали шаг к избавлению от энергозависимости от России. Такое мнение выразил член комитета Совфеда по безопасности Франц Клинцевич.

"Представляю, сколько мы теперь услышим восторженных возгласов",

– отметил он в своем Facebook, добавив, что о цене этой независимости Киев пока умалчивает.

Напомним, ранее стало известно, что в одесском порту разгружают первую в истории Незалежной партию американской нефти. Об этом сообщила пресс-служба гавани. 75 тысяч тонн черного золота доставил танкер Wisdom Venture. Сырье отправят по нефтепроводу Одесса – Кременчуг для переработки на Кременчугском НПЗ.

В апреле Россия ввела санкции против Украины в ответ на ряд торговых ограничений. В частности, с 1 июня власти запретили поставку в Незалежную нефти и нефтепродуктов. Ввозить их в страну можно только по спецразрешениям.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Москве прогремел взрыв у торгового центра

От огня пострадали 2 человека

Европа в ужасе: Киев обвинил "Газпром" в остановке транзита газа

Запад экстренно запасается голубым топливом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей