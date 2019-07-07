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"Всю страну в ноздрю загонит": оскандалившемуся Зеленскому грозят импичментом

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Странное поведение президента Незалежной сняли на видео

Политика заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

Пользователей Сети ужаснули кадры с совещания Закарпатской таможни в Ужгороде. Они обратили внимание на то, что Владимир Зеленский странно себя ведет. Президент часто озирается по сторонам, без конца трет лицо и жадно пьет воду.

Ролик появился на Youtube под названием "Зеленский сыграл Добкина-младшего".

Напомним, украинский депутат Дмитрий Добкин ранее "прославился" из-за нескольких видео, где он выглядит неадекватным. Так, на одном из самых известных политик прячется за колонну в зале парламента и запивает что-то водой.

Кадры же с Зеленским навели пользователей на подозрения, что глава Украины справляется со стрессом с помощью запрещенных веществ. Комментаторы отмечают, что не могут поверить в происходящее. Некоторые предложили объявить президенту импичмент (орфография и пунктуация сохранены).

"Да он унюханый он всю страну в ноздрю загонит", "Не, он точно не досидит до конца срока", "Пипец! Да он реальный торчок!!" "Мне его уже жалко. Чувак начал понимать, во что вляпался, и рад бы соскочить, но никто не даст" "Походу такий же нарік, як і добкін, не дарма аналізи не хотів здавати" "Разбудите меня не могу поверить, что это все, наяву происходит (((" "це наркоман!!!!імпічмент і як найшвидше!"

– пишут они.

Напомним, во время предвыборной гонки Зеленского не раз обвиняли в употреблении наркотиков. Так, в Сети появилось провокационное видео, создание которого приписали команде Порошенко. Кроме того, во время шоу со сдачей анализов в штабе "шоколадного короля" заявили, что Зеленский не сдал самый важный биоматериал – волос, который является ключевым в исследовании на наличие следов запрещенных веществ в организме.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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