"Колесами качают": истеричного Зеленского сдали свои

Во время визита в Донбасс украинский лидер едва не упал в обморок

Похоже, у новоиспеченного президента Незалежной серьезные проблемы с нервами.

Как стало известно журналистам, Владимир Зеленский сидит на таблетках. Об этом пишет телеграм-канал "Темы. Главное" со ссылкой на близкие к его штабу источники.

"По сути, в медицинском смысле он в адеквате, но в башке пусто бывает. Только мимику выдает, но мысль сконцентрировать иногда не может", – говорится в сообщении.

Так, выяснилось, что во время очередной поездки в Донбасс Зеленский едва не упал в обморок.

"Его колесами качают. На днях, когда в Донбасс поехал – его из предобморока вытащили. Накачали транквилизаторами. Он там продержался – весь мятый. А на обратном пути упал",

– рассказал инсайдер.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где Зеленский на совещании ведет себя очень странно – нервно озирается, жадно пьет воду и трет лицо руками. Пользователи заподозрили, что политик употребляет запрещенные вещества.