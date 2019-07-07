"Колесами качают": истеричного Зеленского сдали свои

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Похоже, у новоиспеченного президента Незалежной серьезные проблемы с нервами.
Как стало известно журналистам, Владимир Зеленский сидит на таблетках. Об этом пишет телеграм-канал "Темы. Главное" со ссылкой на близкие к его штабу источники.
"По сути, в медицинском смысле он в адеквате, но в башке пусто бывает. Только мимику выдает, но мысль сконцентрировать иногда не может", – говорится в сообщении.
Так, выяснилось, что во время очередной поездки в Донбасс Зеленский едва не упал в обморок.
"Его колесами качают. На днях, когда в Донбасс поехал – его из предобморока вытащили. Накачали транквилизаторами. Он там продержался – весь мятый. А на обратном пути упал",
– рассказал инсайдер.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, где Зеленский на совещании ведет себя очень странно – нервно озирается, жадно пьет воду и трет лицо руками. Пользователи заподозрили, что политик употребляет запрещенные вещества.
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