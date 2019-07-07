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Украинцы захотели два города в Крыму в обмен на воду

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Незалежной придумали очередную великую хитрость

Северо-Крымский канал в Киеве по-прежнему считают мощным рычагом давления на Россию.

Такого мнения придерживается бывший полпред Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин. В силе этого "секретного оружия" он, видимо, уверен на сто процентов. Иначе предложение обменять грязную воду из Днепра на два города на полуострове не объяснишь.

За возобновление водоснабжения Бабин предложил попросить у Москвы Армянск и Красноперекопск на севере Крыма. Он заявил, что если Россия не пойдет на сделку, этим городам грозит катастрофа, ибо именно в этой части полуострова нехватка воды ощущается острее всего. Безвозмедно открыть канал нельзя, подчеркнул Бабин в эфире телеканала"Громадське", ибо такие действия будут приравниваться к госизмене и предательству граждан Незалежной.

Ранее в Крыму Днепр назвали "мощнейшей канализацией всей Украины". На полуострове отказались от грязной воды, отметив, что поезд ушел. Ее уже невозможно обработать, так как очистные сооружения давно обветшали – крымские власти готовятся к переходу на новые технологии.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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