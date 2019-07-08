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Телемост между Москвой и Киевом взбесил украинцев

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеОстановить вторжение: Украина подготовилась к провокациям России
Проект вызвал только шквал негативных комментариев

Сдачей национальных интересов и капитуляцией перед вражеской пропагандой назвали украинские парламентарии идею о проведении совместной российско-украинской телетрансляции.

Ранее телеканал "Россия 1" объявил о том, что 12 июля вместе с украинским телеканалом NewsOne проведет телемост "Нам надо поговорить".

"Телемост с Кремлем пока не восстановлено территориальную целостность Украины, не возвращены Крым и Донбасс, когда каждый день мы имеем человеческие потери из-за боев на Востоке в российской войне против Украины ... – это капитуляция перед вражеской пропагандой. Это подготовка к последующей сдачи национальных интересов", - 

написала на своей страничке в Facebook депутат Верховной рады Анна Гопко.

Она добавила, что необходимо провести заседание Совета национальной безопасности и обороны и обсудить на нем совместный эфир. Гопко поддержал в Сети и лидер Радикальной партии Олег Ляшко:

"Очистите информационное пространство от влияния Кремля... Кум Путина не может и не будет влиять на информационную политику Украины. Если этого не сделает Зеленский – сделают украинцы!"

Объявленный телемост возмутил и премьер-министра Владимира Гройсмана.

"Вспомните, с кем у нас война на Востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните – и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу", –

с таким призывом обратился Гройсман к телеканалу NewsOne. 

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как Крым стал российским регионом. В марте 2014 г. на полуострове прошел референдум, на котором большинство крымчан высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Украина до сих пор продолжает считать Крым своей территорией.  

Валентина МАЙОРОВА
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