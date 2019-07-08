Остановить вторжение: Украина подготовилась к провокациям России

У Киева есть союзники и собственные военные разработки

В ближайшее время нападения России на Украину не произойдет. В этом убежден бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Но спокойно спать украинцы могут не потому, что Москва уважает суверенитет соседей, а потому что боится.

"На международном уровне наши партнеры, в том числе из НАТО, при масштабных наступлениях будут немедленно реагировать, включая даже разблокировку своего условного нейтралитета в отношении агрессивных действий России", – заявил Маломуж "Апострофу".

Вторая причина еще более веская: у Незалежной есть ресурсы, чтобы противодействовать любому военному вторжению. Причем разработки это свои, эксклюзивные, местные. И настолько эффективные, что обошли даже оружие Запада, утверждает экс-глава СВРУ.

"Корсары", "Скиф" соизмеримы с "Джавелинами" и даже лучше по некоторым параметрам. Танки "Оплот". Новые тактические комплексы, оснащенные радиотехническими средствами, которые лучше, чем европейские. А по системам радиоразведки наша страна побеждала даже Великобританию, Францию, Германию и Россию", – раскрыл секрет Маломуж.

Правда, он признал, что в армию эти прекрасные разработки могут прийти через год-полтора, не раньше. Но Москва уже дрожит, поэтому дальше мелких провокаций не идет. "Еще раз подчеркну – реальность наступления (России на Украину) чрезвычайно низкая, практически исключается", – заключил Маломуж.

Ранее украинский эксперт заявил, что Москва готовит военное вторжение на Украину со стороны Черного и Азовского морей, и призвал Киев готовиться дать отпор.