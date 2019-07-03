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Канада поможет ВСУ в войне за Донбасс

Фото: flickr.com/Oregon National Guard
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Запад продолжит укреплять боеспособность армии Незалежной

Киев и Оттава договорились о поставках в украинскую армию бронетехники канадского производства. Об этом заявил президент Незалежной Владимир Зеленский в ходе визита в Канаду.

"Я думаю, мы можем об этом открыто говорить: мы договорились о поставках бронетехники. Мы договорились, что будем развивать договоренности. У нас появятся соглашения, я не могу пока что сказать детальней, но мы говорим о том, что на Украине может появиться что-то, что даст рабочие места в этой сфере",

приводит слова политика издание "Украинские новости".

По словам Зеленского, соглашение будет подписано в ближайшее время. Выступая на конференции по вопросу реформ на Украине, глава государства заявил, что курс Незалежной на вступление в Североалтантический альянс останется неизменным.

"Мы продолжим этот путь, и этот выбор я всегда буду защищать. Мы продолжим сотрудничество с международными финансовыми организациями и будем приближать армию Украины к стандартом НАТО, а Украину к НАТО", – цитирует Зеленского РИА "Новости".

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Этим участие Оттавы в укреплении боеспособности украинской армии не ограничится: страна собирается сделать инвестиции в украинский военный завод. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что его страна "внесла Украину в список стран, в которые разрешено продавать вооружение". Кроме того, по его словам, Канада всегда будет защищать суверенитет Украины. "Мы будем осуждать российскую агрессию и незаконную аннексию Крыма", – приводит слова политика РИА ФАН.

До этого министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд заявила, что Оттава выделит $45 млн на помощь Украине. Больше половины этих средств – $25 млн – пойдет на поддержку реформ.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Канаде. В эти же дни в Торонто проходит конференция по вопросам реформ на Украине. В мероприятии принимают участие представители примерно 40 стран, в том числе и главы министерств иностранных дел.

По сообщению телеканала "360", Зеленский вспомнил о своем юмористическом прошлом и в ходе визита в Канаду дважды рассмешил публику. Во время одного из выступлений он перешел с английского языка на украинский, пояснив это тем, что хотел бы говорить на языке, который в Канаде "практически является официальным". В другой раз он сказал собравшимся на официальном мероприятии "привет!", чем вызвал в зале смех.

Андрей ФИЛАТОВ
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