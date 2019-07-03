Самоуправство главы парламента возмутило украинцев

Председатель Верховной рады Андрей Парубий не имел права отменять приглашение, направленное ранее наблюдателям Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) для мониторинга предстоящих выборов. Об этом заявил директор украинской общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб.

"Бумажка "недоспикера" об отзыве приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы абсолютно незаконна", – написал эксперт в Facebook.

Гольдарб пояснил, что приглашение иностранных делегаций для наблюдения за ходом избирательной кампании и подсчетом голосов, как и отказ им, находится в компетенции Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны. Спикер созыва парламента, который и будут переизбирать, не имеет к этому никакого отношения.

Накануне Парубий отозвал приглашение представителям ПАСЕ, несмотря на то, что несколько человек от этой организации уже прибыли на Украину в преддверии досрочных парламентских выборов. Решение спикера Рады было принято после того, как в ПАСЕ восстановили полномочия российской делегации, несмотря на возражения украинских делегатов.

Выборы в Верховную раду назначены на 21 июля.