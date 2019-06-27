Представители Незалежной общаются только с друзьями из организации

Украинцы не участвуют в работе летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. По словам замглавы делегации Георгия Логвинского, пока не известно, когда они вернутся к делам. По этому вопросу жители Незалежной будут консультироваться с Верховной радой.

"Мы общаемся с друзьями, мы не принимаем участия, нас здесь нет",

– цитируют Логвинского, который проходил по коридорам ПАСЕ, РИА Новости.

Он единственный из всех членов заходит в комнаты украинской делегации. Помещения сейчас пустуют.

Украинцы заявили, что покидают ПАСЕ после того, как Россию полностью восстановили в правах. Делегации Незалежной не удалось внести ни одной поправки из 200 по решению российского вопроса. Делегации Грузии, Прибалтики и Словакии выразили украинской солидарность, также хлопнув дверью.

Великобритания тоже устроила истерику, пообещав оспорить решение Ассамблеи, подтверждающее полномочия России. Москва заявила, что сдержит слово и погасит долг. В течение почти двух лет Россия не платила взносы в организацию, лившей ее права голоса в 2014-м. Однако ПАСЕ поняла, что без Москвы работать не может в полной мере, несмотря на неоднократные припадки возмущавшейся Украины.