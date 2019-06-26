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В ПАСЕ отклонили украинские поправки

Фото: www.globallookpress.com
Просьбы Киева проигнорировали

Поправка, которая предлагала отказать делегации РФ, в ПАСЕ признали неприемлемой. Таким образом, мольбы Украины были отклонены.

Впрочем, ни одна из киевских идей пока не прошла. На данный момент в ассамблее уже отвергли порядка 10 инициатив. 

По последней информации, ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. Права РФ восстановлены в полном объеме без каких-либо санкций. 

ПАСЕ – открытая организация. Она не может приказывать. Создавалась для ведения диалога, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ограничение полномочий российской делегации он назвал ограничением прав граждан РФ

"Либо это полноценные права нашей делегации и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы",

– цитирует Володина "Дума ТВ"


Ксения АНДРЕЕВА
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