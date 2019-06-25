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Возвращение РФ в ПАСЕ отложили

Фото: www.globallookpress.com
Утверждение ассамблеи перенесли на сутки

Евродепутаты взбунтовались. Они оспорили восстановление России в правах.

Таким образом, принятое ночью решение ПАСЕ отсрочено, передает в своем телеграмм-канале RT. Утверждение перенесли на 24 часа. 

До июньской сессии российская делегация все же будет допущена, однако не сможет повлиять на голосование, уточняет телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".  

Напомним сегодня, 25 июня, ночью решилась судьба РФ в ПАСЕ. За восстановление российских прав проголосовали 118 евродепутатов, против этой идеи выступили 62, 10 – остались в стороне. 

В отношения между Москвой и СЕ вмешалась "крымская весна". Также они испортились на фоне конфликта на юго-востоке Украины. 

В 2017 году Россия отказалась выплачивать членские взносы и подняла вопрос о выходе из крупнейшей в Европе международной организации. 

Ксения АНДРЕЕВА
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