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"Недопустимая уступка": в Киеве раскритиковали решение ПАСЕ

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной настаивают, что ассамблея допустила грубые нарушения

Возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) вызвало на Украине приступ гнева. После ночного решения МИД страны-соседки накатал раздражительную "рецензию". 

Принятая резолюция, которая нараспашку открывает Москве двери в ПАСЕ "является недопустимой уступкой России", свирепо заявили в Незалежной. Снова на нашу страну посыпались обвинения в финансовом шантаже и давлении. В тексте отмечается, что смягчение ограничительных мер произошло без каких-либо жертв со стороны РФ, на фоне "кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств".  

"К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой – поощряет агрессора, уходя ему на уступки",

– злобно пояснили украинские дипломаты. 

Напомним сегодня, 25 июня, ночью решилась судьба России в ПАСЕ. Страна будет участвовать в июньской сессии. За восстановление ее прав проголосовали 118 евродепутатов, против этой идеи выступили 62, 10 – остались в стороне. 

РФ отстранили от полноценного представительства в ассамблее после "крымской весны" и вспыхнувшего на юго-востоке Украины конфликта. В 2017 году Москва прекратила "спонсировать" ПАСЕ. Затем остро встал вопрос о выходе из организации. 

Ксения АНДРЕЕВА
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